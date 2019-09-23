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«Бешикташ» — «Башакшехир»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции

«Бешикташ» — «Башакшехир»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Турции
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Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура турецкой Суперлиги сезона-2019/20 «Бешикташ» — «Истанбул Башакшехир».

Ставка: обе забьют за 1.62.

«Бешикташ» и «Башакшехир» пропустили в четверг по 4 мяча каждый в лиге Европы. «Бешикташ» — от «Слована», а «Башакшехир» — от «Ромы». Обе команды слабо стартовали и в чемпионате, где после 4 туров они набрали по 4 очка и идут в рядом с зоной вылета. Абдулла Авджи, который сейчас тренирует «Бешикташ», летом перебрался в третий по популярности клуб Турции как раз из «Башакшехира». Во многом благодаря Авджи эта команда так успешно выступала в последние годы.

У хозяев серьезнейшие кадровые проблемы. Во-первых, напрочь была провалена трансферная кампания. Во-вторых, очень много травмированных и дисквалифицированных: Бурак, Роко, Руис, Вида и Эльнени в предстоящем матче не сыграют. Больше всего пострадала оборона и опорная зона команды.

Кроме того, встречаются две проблемные команды, которые пока не очень поняли методы работы своих новых тренеров. И больше всего это сказывается на оборонительных действиях. И те, и другие будут играть на победу и идти вперед. Мой прогноз — обе забьют за 1.62», — сказал Керимов.

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