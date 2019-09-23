Во сколько играют СКА — ЦСКА, где смотреть и какой прогноз

Сегодня, 23 сентября, в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся СКА и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: гол ЦСКА в третьем периоде за 1.76.



«СКА и так испытывает определённые игровые проблемы, уступает ЦСКА по составу, а тут ещё и проведёт второй интенсивный матч за сутки.



Москвичи, напротив, не выходили на лёд с 19 сентября, когда спокойно разгромили «Адмирал» (4:0). Трое суток на отдых – идеальный расклад: для восстановления вполне достаточно, но и «заржаветь» игроки никак не успеют. Так что тут всё в руках гостей: если сыграют на своём уровне, то наверняка победят.



Основной шанс СКА зацепиться – ограничиться минимумом удалений и не дать сопернику быстро получить преимущество. С защитой у петербуржцев дела обстоят неплохо, а Алексей Кудашов наверняка попросит хоккеистов провести дебют с максимальной концентрацией. Возьмём «гол в первые 11 минут – нет» за 1.97.



Преимущество подопечных Игоря Никитина в свежести наверняка проявится ближе к концовке, так что гол ЦСКА в третьем периоде за 1.76 достоин внимания».



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