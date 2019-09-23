СКА — ЦСКА: прогноз Федора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России, экс-наставник «Металлурга» Мг, «Спартака», «Авангарда» Федор Канарейкин дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Начало встречи в Санкт-Петербурге запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ставка: победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов за 1.77.



«Игра должна получиться напряженной, но по сегодняшнему состоянию и тому, как команды начали сезон, предпочтение снова отдам ЦСКА. У СКА второй день подряд игра, накануне дерби им предстоит сыграть с «Витязем», который сейчас находится в оптимальной форме и на большом эмоциональном подъеме. Такой график — большая эмоциональная нагрузка для питерцев», — сказал Канарейкин.



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