СКА — ЦСКА: прогноз Федора Канарейкина на матч КХЛ
Заслуженный тренер России, экс-наставник «Металлурга» Мг, «Спартака», «Авангарда» Федор Канарейкин дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Начало встречи в Санкт-Петербурге запланировано на 19:30 по московскому времени.
Ставка: победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов за 1.77.
«Игра должна получиться напряженной, но по сегодняшнему состоянию и тому, как команды начали сезон, предпочтение снова отдам ЦСКА. У СКА второй день подряд игра, накануне дерби им предстоит сыграть с «Витязем», который сейчас находится в оптимальной форме и на большом эмоциональном подъеме. Такой график — большая эмоциональная нагрузка для питерцев», — сказал Канарейкин.
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ЦСКА выиграл у СКА в гладком чемпионате пять матчей подряд.
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