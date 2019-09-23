СКА – ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА. Игра состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый Дворец».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.35.



«Думаю, что ЦСКА победит. Это понятно по прошедшей вчера у СКА игре. Странно, что они второй день подряд играют, без перерыва хотя бы на один день. Проиграли со счетом 2:4 «Витязю». Считаю, что сейчас посильнее выглядят московские армейцы на данном этапе.



У СКА проблемы, но не с составом. Видимо, просто свою игру потеряли и вот ищут ее. Главный тренер ищет связи, которые работают. Так что там команда у питерцев полностью не сформирована пока, тогда как ЦСКА играет в своем составе, спокойно, уверенно уже достаточно долгое время. Если мы возьмем скорости команд, то и здесь ЦСКА поинтереснее выглядит. Я ставлю на победу ЦСКА в одну шайбочку и в основное время», — сказал Кожевников.



СКА — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Григоренко нагрузят Мельничука ЦСКА выиграл у СКА в гладком чемпионате пять матчей подряд.