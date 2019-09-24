«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Спартака» с учетом овертайма за 1.90.



«Сегодня у нас на повестке дня московский матч «Спартак» — «Салават Юлаев», в котором будет мужская суровая борьба. Потому что в матче таких соперников ее не может не быть.



«Спартак», конечно, молодец: взял и обломил наглую поступь «Автомобилиста», второй год подряд идущего по сезону, как по Бродвею. Особенно отрадно, что облом этот случился в солнечном Екатеринбурге, на глазах тамошней публики. Знарок может взять с полки пирожок, а ведь он пока еще ничего особенного не сделал. Как показывает опыт ХК МВД и «Динамо», ему надо пару сезонов, чтобы из средних игроков сделать команду звезду.



Несмотря на то, что в своей конференции «Салават» идет получше «Спартака», целостной игры в исполнении уфимцев мы не видим. Хотя истины ради надо признать, что целостную игру «Салавата» в регулярном сезоне в последний раз мы видели при Вячеславе Быкове. После этого в «регулярке» у Уфы были: большие проблемы, очень большие проблемы и одни сплошные проблемы. Но, что интересно, даже когда к февралю казалось, что «Салават» погребен под этими проблемами и оттуда торчат его зеленые ноги, к плей-офф все самым чудесным образом налаживалось. И в Кубке Гагарина раз за разом стартовал совсем другой «Салават», даже если в этом самом плей-офф он ни одной серии не начинал дома.



Статистика личных встреч соперников, понимаете ли, весьма противоречива. На 26 матчей в КХЛ у красно-белых 7 побед при 19 поражениях, но обратим внимание на тот факт, что 6 побед одержаны в последних десяти матчах. И три последних игры «Спартак» у «Салавата Юлаева» вообще-то выиграл. И почему бы это тенденции не продлиться? Матчи в Москве всегда получаются сложными и насыщенными, завершаются с минимальным преимуществом, но в них обычно забрасывается пять шайб и больше.



Вот и спляшем от этой печки: «Спартак» не мытьем так катаньем победу выковыряет, но уже за пределами основного времени», — сказал Лебедев.



«Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз: Метсола принесёт уфимцам очки в Москве «Спартак» победил «Автомобилист» и постарается продлить удовольствие.