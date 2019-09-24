«Витязь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 2.85.



«С гостями в этом матче все более или менее ясно. Кахаэловская реинкарнация «Ванкувера», который утомился выигрывать дивизионы, конференции и регулярные чемпионаты, но так ни разу не выиграл Кубок Стэнли, наконец-то проиграла. Новый рекорд сорвался, поэтому теперь можно сбросить гору с плеч, рекордами не заморачиваться и спокойно играть себе дальше.



С «Витязем» все немного сложнее. В общем-то, ему уже пора ехать с ярмарки. И казалось, что вот-вот поедет, надо только немного подсобить. Но «витязи» задорно так надругались в Питере над СКА, не проиграв, на минуточку, ни одного периода из трех, и вообще не напоминают людей, сидящих на чемоданах.



То есть, как ни крути, у нас намечается битва лидеров «в полном расцвете сил» и находящихся на пике форме. А «Автомобилист» к тому же еще немного злой, потому что первое поражение в этом сезоне ему нанес не какой-то там гранд, а весьма скромный «Спартак», причем сделал это в Екатеринбурге.



Осталось призвать на помощь статистику личных встреч, и она идет к нам с лопатой, хороня «Витязь». Потому что из 10 последних «междусобойчиков» уральцы победили восемь раз, причем взяли пять последних матчей. А ближайшая победа подольчан датирована ноябрем 2016 года.



Так и запишем: шансов у «Витязя» нет. И в суровой, мужской борьбе он проиграет в основное время с разницей в пару шайб», — сказал Лебедев.



«Витязь» — «Автомобилист». Прогноз: уральцы отметят возвращение Дацюка победой Битва лидеров Западной и Восточной конференций рискует получиться горячей.