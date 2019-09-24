Самоа — Россия: прогноз Игоря Кытманова на матч Кубка мира по регби

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу и регби Игорь Кытманов дал прогноз на матч чемпионата мира по регби Самоа — Россия.



Ставка: минимум 50 очков в матче за 1.50.



«Сборная России проводит свой второй матч на Кубке мира по регби. После сенсационного результата в матче с Японией, где японцы были безоговорочными фаворитами, где букмекеры давали на победу Японии с форой в 40 очков, Россия проиграла всего 20. Сборная России выглядела очень достойно, она преподнесла сюрприз.



Впереди Самоа. Эта команда проиграла Японии в Кубке тихоокеанских наций — это с одной стороны. С другой стороны, я скажу, что россиянам не будет легче. Самоа проводит свою первую игру. Россия отдала много сил в матче с Японией, но был 4-дневный перерыв. Для регби это не много, но я надеюсь, что Россия сможет восстановиться.



Понятно, что самоанцы фавориты, понятно, что на их победу дают минимальные коэффициенты. Достаточно сказать, что на победу Самоа даётся коэффициент 1,01. Это уже о многом говорит.



Что касается российской команды, то все уже увидели, что она собой представляет. Увидели это и самоанцы. Если бы это была первая игра, то можно было бы говорить о какой-то недооценке, а так уже понятно, что россияне не мальчики для битья, поэтому Самоа подойдёт к матчу с Россией со всей серьёзностью.



Учитывая фактор того, что произошло в матче с Японией, сложно предсказывать, кто какую фору пробьёт. Для меня эта игра вообще большая загадка. Единственное, что могу предположить, это тотал больше 50 очков. Во всех предыдущих матчах с участием сборной России фиксировалось не менее 50 очков, за исключением последней встречи с командой Японией. Там россияне выбрали максимально осторожную тактику, а здесь, учитывая, что Самоа не очень надёжно играет в защите, то Россия может положить и больше одной попытки. Команда Самоа менее организованная, чем японская сборная. Будут штрафные удары, будут и атаки.



Исключая матч против Японии и также Намибии, где команда России выиграла, все остальные матчи были результативными, так что в игре против Самоа тотал будет больше 50», — сказал Кытманов.



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