БК «Фонбет» запустила благотворительную акцию «Голевая передача» в сезоне КХЛ

Каждой заброшенной на турнире шайбе присваивается номинал в 500 рублей. По итогам месяца полученная сумма будет потрачена на благотворительность. Главным партнером акции стала российская Детская следж-хоккейная лига. Средства, вырученные за счет акции, пойдут на помощь в создании новых команд по детскому следж-хоккею, покупку спортивного инвентаря для команд, аренду льда для тренировок и оплату работы тренеров.



Средства, собранные в сентябре, будут направлены на создание новой команды по детскому следж-хоккею в Нижнем Новгороде, которая получит название «Торпедо-следж».



Для распределения средств на оказание помощи создан координационный совет, в который вошли представители «Фонбет», Детской следж-хоккейной лиги, КХЛ, а также амбассадор акции.



Ежемесячно в рамках акции проводится конкурс, в котором нужно угадать количество шайб, заброшенных в матчах КХЛ за прошедший месяц. Назвавших точное количество шайб ждёт главный приз – два билета на любую игру КХЛ на территории России.