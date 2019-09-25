«КАМАЗ» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «КАМАЗ» — «Спартак» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 25 сентября, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.



Ставка: «Спартак» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.81.



«Спартак» отправляется на не самый приятный для себя выезд в Набережные Челны, так уж исторически сложилось. «КАМАЗ» — лидер своей зоны в ПФЛ. Он идёт достаточно уверенно.



Приезд «Спартака» создаёт большой ажиотаж. «Спартаку» там будет непросто. И не по той причине, что соперник кусачий и организованный по меркам второй лиги. Просто сам «Спартак» находится под сумасшедшим давлением. Четыре поражения подряд у команды. Если «Спартак» сыграет неудачно и здесь, то я почти не сомневаюсь, что Олега Кононова отправят на выход. Многие болельщики «Спартака» думают, что лучше слить Кубок России, дабы тренер в «Спартаке» поменялся.



Но я всё-таки думаю, что в основное время «Спартак» точно не проиграет этому сопернику. «КАМАЗ» понимает, что у «Спартака» повыше классом исполнители, раскрываться не станет. Много голов здесь не жду. Я бы сыграл «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,81. Я просто не понимаю, кто у «Спартака» будет много забивать, да и вообще кто будет забивать. Можно даже было бы взять победу «Спартака» через этот низ. Здесь коэффициент будет выше двойки», — сказал Генич.

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