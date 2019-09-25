«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на 1/16 финала Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.



Ставка: победа «Локомотива» в один мяч за 3.70.



«Буквально в прошлом году команды встречались на этой же стадии турнира. Тогда «Локомотив» смог спастись, а потом вырвал победу в овертайме. Красивейший мяч забил Эдер, тот гол перевёл встречу в овертайм.



Но сейчас команды изменились. «Балтика» уже ближе к середнякам, борется за то, чтобы быть подальше от зоны вылета. А у «Локомотива», действующего победителя турнира, есть свои задачи сейчас, которые поважнее Кубка России. Это и чемпионат, и Лига чемпионов. Здесь явно будет серьёзная ротация у «железнодорожников». Весь вопрос в том, смогут ли заменить абсолютно всех.



На мой взгляд, «Балтика» может потрепать нервы «Локомотиву». Сёмин явно жертвовать турниром не станет, для него это знаковый трофей. Но определённо кто-то из лидеров отдохнёт.



С трудом, но «Локо» снова выиграет в Калининграде. Предполагаю, что ровно в 1 мяч, как было сейчас в Оренбурге», — сказал Титов.

«Балтика» — «Локомотив». Прогноз: на «железнодорожниках» скажется усталость «Локомотиву» предстоит провести четвёртый выезд за 12 дней. Мучить основу Сёмин не станет.