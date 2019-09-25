«Енисей» – «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч Кубка России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России «Енисей» – «Зенит».



Ставка: «Енисей» не забьет за 1.75.



«В кубковом мачте «Зенит» будет проводить ротацию, но в любом составе «Зенит» сильнее. Будут играть не основные футболисты, но, с другой стороны, тот же Краневиттер ещё год назад играл с Месси в сборной Аргентины. И в целом у «Зенита» очень конкурентоспособная «скамейка». Питерцы обязаны бороться за этот трофей. Недавно видел товарищеский матч «Зенита» против «Сочи». Там как раз играли молодые футболисты и игроки ротации. Выглядели они очень неплохо, поэтому «Зенит» — явный фаворит.



Думаю, что «Енисей» не забьёт в этом матче. У «Зенита» сильная вратарская линия. Возможно, выйдет Михаил Кержаков – сильный голкипер, выйдет Маммана – хороший защитник. Выйдут футболисты, которые мало играли, но их уровень будет всё равно выше, чем у футболистов «Енисея».



В ФНЛ «Енисей» идёт на последнем месте. Но, на мой взгляд, они смогут поправить своё положение, в команде собраны хорошие футболисты. Однако конкурировать с «Зенитом» они не смогут. Возможно, «Енисей» тоже будет проводить ротацию, чтобы сосредоточиться на борьбе за выживание», — сказал Радимов.

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