Где и во сколько играют «Балтика» – «Локомотив», где смотреть и какой прогноз

25 сентября в матче 1/16 финала Кубка России в Калининграде встретятся «Балтика» и «Локомотив». Начало матча — в 21:30 мск. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на каналах «Матч Премьер» и «Матч Планета».



Прогноз «Чемпионата»: «Балтика» не проиграет в основное время за 2.07



14 сентября «Локомотив» играл в Сочи, 18-го в Леверкузене, 22-го в Оренбурге и теперь 25-го в Калининграде. За 12 дней красно-зелёным приходится провести четыре подряд матча на чужих полях. О каком-либо восстановлении даже заикаться не приходится, футболистам хотя бы выспаться как следует.



«Железнодорожники» забирали Кубок России чаще всех остальных, и два из трёх последних розыгрыша турнира остались именно за «Локомотивом». Учитывая появившиеся шансы в Лиге чемпионов и напряжённую борьбу в РПЛ, Юрий Сёмин наверняка даст возможность резервистам проявить себя. Согласитесь, необязательно побеждать в турнире, где ты и так доминируешь, когда есть более значимые цели.



«Балтика» стартовала в ФНЛ сезона-2019/20 ужасно, но затем результаты изменились в лучшую сторону. У клуба из Калининграда беспроигрышная серия достигла уже девяти матчей, и данный факт мы используем в своей ставке. 1Х на хозяев в основное время идёт за коэффициент больше двойки, что полностью нас устраивает.



Букмекеры логично считают фаворитом гостевой коллектив. «Локомотив» гораздо сильнее на бумаге, однако лидерам красно-зелёных необходим отдых. Сложно сказать, пойдёт ли на масштабную ротацию Юрий Сёмин, но впереди у «железнодорожников» «Зенит» и «Атлетико». Нагрузка в Кубке России может сыграть злую шутку в дальнейшем.



В прошлом розыгрыше турнира «Балтика» и «Локомотива» также на стадии 1/16 финала встречались в Калининграде. Тогда у гостей в основе вышли, например, Крыховяк, Смолов и оба Миранчука, но по итогам 90 минут на табло значилась ничья 2:2. Даже лучшие силы красно-зелёных добились успеха только в дополнительное время. Парни Евгения Калешина постараются совершить то, что не удалось год назад.

«Балтика» — «Локомотив». Прогноз: на «железнодорожниках» скажется усталость «Локомотиву» предстоит провести четвёртый выезд за 12 дней. Мучить основу Сёмин не станет.