«Трактор» – «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.85.
«Я думаю, что Казань победит, конечно же. Команда сейчас явно посильнее, выглядит более сплочённой. Я не верю, что будет стабильный сезон у тренера, команда играет с перепадами. Не вижу, что там молодёжь накатывают, как было ранее анонсировано и обещано, ведь в любом случае нужен результат. Ну, просто команда сейчас реально выглядит сильнее, по крайней мере одно звено точно. Оно у казанцев явно выделяется на фоне остальных.
Конечно, там есть свои проблемы, но они не помешают им победить в основное время и с преимуществом в одну шайбу. Все мы знаем, как казанцы любят потянуть время и довести игру до овертайма, но в этом матче «Ак Барс» успеет обыграть «Трактор» в основное время. Перегрызут, перекатают его. Сыграют как надо казанцы, желание перебьёт все возможности», — сказал Кожевников.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 25 сентября 2019
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 24 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 23 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30