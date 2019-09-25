«Трактор» – «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 1.85.



«Я думаю, что Казань победит, конечно же. Команда сейчас явно посильнее, выглядит более сплочённой. Я не верю, что будет стабильный сезон у тренера, команда играет с перепадами. Не вижу, что там молодёжь накатывают, как было ранее анонсировано и обещано, ведь в любом случае нужен результат. Ну, просто команда сейчас реально выглядит сильнее, по крайней мере одно звено точно. Оно у казанцев явно выделяется на фоне остальных.



Конечно, там есть свои проблемы, но они не помешают им победить в основное время и с преимуществом в одну шайбу. Все мы знаем, как казанцы любят потянуть время и довести игру до овертайма, но в этом матче «Ак Барс» успеет обыграть «Трактор» в основное время. Перегрызут, перекатают его. Сыграют как надо казанцы, желание перебьёт все возможности», — сказал Кожевников.



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