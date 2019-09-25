«Алания» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Алания» — ЦСКА в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 3 гола за 2.03.



«ЦСКА отправляется в гости к «Алании». Во Владикавказе сейчас пытаются возродить футбол в республике. Владимир Габулов пришёл в эту команду, Спартак Гогниев её тренирует. Подоплека понятна.



У «армейцев» очень насыщенный, непростой график. Много эмоций и сил было потрачено в игре с «Краснодаром». Не знаю, какой состав на этот матч выставит Виктор Гончаренко. Понятно, что ажиотаж сумасшедший. Будет аншлаг на стадионе. Много болельщиков придёт посмотреть на ЦСКА, поболеть за «Аланию». Алан Дзагоев отправится на выезд и, возможно, сможет немножко сыграть.



Ажиотаж понятный. Но я не думаю, что ЦСКА может выдать два матча подряд, в которых много забьёт. Да, пропустили 8 мячей в последних двух матчах, но «Алания» пониже классом. Здесь, я думаю, ЦСКА постарается сыграть на результат. Результат — надёжная игра в обороне и расчёт на то, что что-то удастся сделать впереди.



Как бы за «Аланию» ни болели, много голов быть не должно. Всё-таки это Кубок России, цена ошибки велика. Сыграл бы «тотал меньше 3 мячей» с коэффициентом 2,03», — сказал Генич.

«Алания» — ЦСКА. Прогноз: «армейцы» снова пожертвуют Кубком России Спартак Гогниев на стадионе «Спартак» окажет достойное сопротивление молодёжи ЦСКА.