«КАМАЗ» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Кубка России

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «КАМАЗ» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» и меньше 3 мячей в матче за 3.61.
«Спартак» — абсолютно непредсказуемая команда, где много проблем, как мы понимаем, и внутренних, и внешних. Но надо все же смотреть на вещи объективно: «КАМАЗ» — это команда, которая вряд ли может оказать достойное сопротивление красно-белым. Даже с учетом кубкового матча, даже с учетом того, что он пройдет в Набережных Челнах.
Поэтому даже в нынешнем состоянии фаворит «Спартак». Москвичи обязаны проходить «КАМАЗ» — тут сомнений быть не может. Другое дело, что ставить на победу подопечных Кононова невыгодно, поэтому я бы взял выигрыш и тотал меньше 2,5 гола. Потому что я не думаю, что «Спартак» сейчас может удивить всех большим количеством голов. А скромная победа 1:0 или 2:0 вполне вероятна», — сказал Арустамян.
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