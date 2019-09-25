«Металлург» – «Барыс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.00.



«Ух, как интересно, кошмар даже в какой-то степени. Думаю, что победит «Магнитка» шайбочки так в две. «Барыс» играет за счет одного звена и большинства. Считаю, что Илья Воробьев, зная об этой их особенности, огромное внимание уделит этому обстоятельству. Магнитогорцы очень хорошо знают казахстанскую дружину.



У «Барыса» игра среднего уровня, но довольно жесткая и местами даже жестокая. Вот просто по всем показателям побеждать должна «Магнитка». Все мы знаем, что хозяевам, простите меня за такой оборот, дают больше большинства, потому что это просто система, так что победа «Металлурга» в одну, даже в две шайбы, более чем реалистична и реализуема. Таким образом, моя ставка на чистую победу «Металлурга» в основное время», — сказал Кожевников.