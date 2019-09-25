«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на Кубок России

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Краснодар» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.
Ставка: «Краснодар» забьет минимум 2 мяча за 1.75.
«Немножко странно, что все команды играют в один день. Это не дает в полной мере следить за турниром.
С «Краснодаром» та же история, что и с «Рубином». Два грубейших срыва допустила команда — проигрыш в еврокубке, вчистую проигранный тайм ЦСКА. И потом уже исправить ничего не удалось. У «Краснодара» широкая обойма игроков, даже учитывая травмы. Может быть, какие-то эксперименты будут. Но, думаю, Бергу дадут возможность в матче с командой более низкого класса закрепить свою уверенность. Понятно, что это хорошего уровня форвард. Ему нужно было забить. А через этот матч Кубка России можно уже дальше готовиться, в том числе и к игре в еврокубке.
Я думаю, «Нижний Новгород», который испытывает проблемы с травмами, вряд ли сможет на равных с «Краснодаром» соперничать. Выберу ставку на «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 мяча». «Краснодар», всегда играющий в атаку, на новеньком стадионе в Нижнем Новгороде постарается порадовать своей игрой. Тотал идет за 1,75», — сказал Андронов.
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