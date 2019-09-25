«КАМАЗ» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч КАМАЗ — «Спартак» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 2.60.



«Были разговоры, что матч могут перенести в Казань или Москву, но, к счастью, оставили матч в Набережных Челнах. Это правильно. Ради таких игр болельщики живут. Приезжает команда Премьер-Лиги, тем более «Спартак». Когда я еще играл, в Набережных челнах на «Спартак» собирался полный стадион. Были моменты, когда «Спартак» проигрывал там.



В четырех матчах подряд «Спартак» проиграл. Критика льется, скандалы не прекращаются. Вбросы постоянные про Кононова. Много всего происходит. Не хватало «Спартаку» еще в этом матче проиграть и вылететь из Кубка России. Это станет последней каплей.



Все-таки «Спартак» класснее, пусть и будет ротация. Но настрой на этот матч должен быть максимальным у «Спартака». У хозяев он точно таким будет. Недооценки не должно быть. Думаю, «Спартак» здесь свою серию прервет, забьет много. Поставлю на победу «Спартака» с форой (-2)», — сказал Титов.



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