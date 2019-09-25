«Торпедо» – «Крылья Советов»: прогноз Евгения Ловчева на матч Кубка России

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «Торпедо» – «Крылья Советов».



Ставка: победа «Торпедо» за 2.35.



«Торпедо» сейчас в полном порядке. Команда возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. Атака «Торпедо» работает исправно, забивает в каждом матче. С обороной тоже нет проблем.



У «Торпедо» опытная команда. Тушеваться она не будет в противостоянии с «Крыльями». Сейчас у торпедовцев есть хорошая возможность доказать, что они могут на равных бороться с представителем Российской Премьер-Лиги. Плюс ко всему «Торпедо» играет на своем поле. Поэтому здесь я отдаю предпочтение команде Игнашевича, но не думаю, что будет забито много голов», — сказал Ловчев.



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