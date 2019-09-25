«МК Донс» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка английской лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Милтон Кинс Донс» — «Ливерпуль».
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча за 1.98.
«В матче «МК Донс» и «Ливерпуля» совершенно другая история, нежели в игре «Колчестер» — «Тоттенхэм». Юрген Клопп только что получил премию лучшего тренера года совершенно заслуженно. Аналогичная ситуация и с Алиссоном. Поэтому абсолютно уверен, что «Ливерпуль» выиграет крупно, и здесь советую брать фору более 3,5. Думаю, что «красные» могут выиграть даже, может быть, с разницей не от четырех, а от пяти.
Также «Ливерпуль» забьет в каждом из таймов, выиграв эти отрезки матча. Ну и, как это ни смешно, возьму ставку, что «МК Донс» один мяч все-таки ливерпульцам забьет, потому что Алиссона в воротах не будет. Поэтому верховая игра, обе команды забьют, гол хозяев и победа гостей с форой более 3,5», — сказал Казаков.
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