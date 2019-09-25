«Валенсия» – «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Валенсия» – «Хетафе».



Ставка: победа «Валенсии» за 1.90.



«И «Валенсия», и «Хетафе» пока успешнее выступают в Европе, чем в Ла Лиге. «Валенсия» обыграла «Челси» в Лиге чемпионов, но в национальном чемпионате у нее 5 очков после 5 туров. У «Хетафе» дела чуть получше – 6 очков плюс победа в Лиге Европы над «Трабзонспором».



«Хетафе» — крайне неуступчивая команда, которая благодаря надежности обороны в прошлом сезоне чуть не вышла в Лигу чемпионов, упустив 4-е место лишь в самой концовке чемпионата. В этом сезоне, впрочем, с обороной не так все хорошо. Даже в прошлом туре «Хетафе» победил «Мальорку», но все равно пропустил два мяча. А без своего главного козыря эта команда вряд ли может противостоять топ-клубам.



«Валенсия» к топ-клубам безусловно относится, несмотря на неприятную ситуацию, в которую попала команда. Ушел сильный тренер Марселино, результаты слабые… Тем не менее сейчас ситуация все же должна начать налаживаться. Это очень сильная команда с талантливыми игроками. «Валенсия» сильнее «Хетафе», и этот матч – хороший шанс поправить положение и начать восхождение наверх.



Я бы поставил на победу «Валенсии», на гол хозяев во втором тайме, а также на то, что «Хетафе» не забьет. Атака в гостевых матчах – не самая сильна сторона этой команды», — сказал Гратакос.



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