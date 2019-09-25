«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на встречу Кубка России
Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20 «Балтика» – «Локомотив».
Ставка: «Локомотив» выиграет и не пропустит за 2.65.
«Тут нужно говорить о готовности «Локомотива». «Железнодорожники» набрали ход, демонстрируют стабильную игру. Команда Сёмина очень уверенно играет в обороне, мало пропускает.
Да, «Балтика» играет дома. Стадион у них великолепный. Я был там в прошлом году. Но на данный момент «Локомотив», конечно, на порядок сильнее. Здесь вопросов нет никаких. В команде Сёмина много опытных ребят, которые не позволят себе расслабиться.
Предполагаю, что «Локо» одержит победу, но много голов в этой встрече не жду».
«Балтика» — «Локомотив». Прогноз: на «железнодорожниках» скажется усталость
«Локомотиву» предстоит провести четвёртый выезд за 12 дней. Мучить основу Сёмин не станет.
- 25 сентября 2019
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