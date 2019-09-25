«Челси» — «Гримсби»: прогноз Ильи Казакова на Кубок английской лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Челси» — «Гримсби».
Ставка: минимум 4 мяча в матче за 1.82.
«Хорошая ставка — «обе забьют — нет», там порядка полутора, чуть выше, коэффициент. Для такого матча такой коэффициент достаточно привлекательный. Ставку «тотал больше 3,5» рискнул бы взять, потому что «Челси» играл с «Ливерпулем» в целом достойно и интересно, но понятно, что команда Лэмпарда обыгрывать красных уверенно пока еще, наверное, не может. Но качество футбола у его подопечных гораздо выше того, что было на старте сезона.
Учитывая эти ошибки и критические стрелы, которые в адрес «Челси» при Лэмпарде выпущены, мне кажется, соперник в этот раз такой, что на нём можно выместить все обиды и разочарования, которые были ранее. Плюс к тому у «Челси» потрясающая молодёжь, которая находится в промежуточном состоянии между ближайшим резервом и уже стартовым составом. В этом матче она должна себя показать.
Поэтому ставка — тотал больше 3,5 гола, победа «Челси» в каждом из таймов, разумеется, победа в матче и ставка, что забьет только лондонский клуб».
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- 25 сентября 2019
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