«Шинник» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шинник» — «Сочи» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.
Ставка: победа «Шинника» с форой (0) за 2.20.
«По своему опыту могу сказать, что не раз такое бывало — едешь вроде бы к команде, которая заведомо слабее тебя, звезд у нее нет, но она упирается настолько, что тебе в процессе игры очень сложно перестроиться. 90 минут превращаются в мучения. Такое бывало со мной. Многие вспоминают «Кошице» в Лиге чемпионов. Но был еще и «Амкар», когда пермяки еще даже не выходили в высшую лигу. Был и я с другой стороны, когда мы с «Енисеем» полностью переиграли «Ахмат». Настрой был сумасшедшим.
«Шинник» всегда настраивается по максимуму. Не раз он удивлял. Можно ждать и здесь сенсации от Побегалова. «Сочи» много сил отдал в матче с «Динамо». Да, победили, но пришлось выгрызать три очка, уступали — 1:2. Будут значительные перестановки у сочинцев. Серьезная ротация. Наверняка не будут играть люди, делающие результат.
«Шинник» же выйдет основой. В этом не сомневаюсь. Он точно не проиграет. Поэтому возьму «Шинник» с форой (0)», — сказал Титов.
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