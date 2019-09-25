«Йокерит» – ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.70.
«У «Йокерита» сейчас очень нестабильные результаты, так как они то проиграют минскому «Динамо», то обыграют «Локомотив». Пока они не могут стабильно набирать очки. «Йокерит» в своём последнем матче обыграл «Локомотив». Но, на мой взгляд, сейчас ЦСКА сильнее, так что я считаю их фаворитами.
Команда Никитина играет в качественный хоккей, демонстрируя стабильные результаты. Я бы сказал, что ЦСКА сейчас одна из лучших команд КХЛ, скорее всего, даже главный фаворит чемпионата. В предстоящем матче против «Йокерита» ЦСКА сможет добиться уверенной победы. Московские армейцы не пропустят много шайб в этой встрече. «Йокерит» забьёт максимум две, а ЦСКА способен забить три-четыре шайбы в ответ без особых проблем. Нас ждёт результативный матч со стороны обеих команд.
В составе ЦСКА можно отметить Михаила Григоренко и Кирилла Капризова, они сейчас являются важными игроками в команде. Думаю, что в нынешнем сезоне они так и будут лидерами атаки ЦСКА, так как у них уже есть опыт игры в КХЛ и на чемпионате мира. Я удивился, что они не уехали в НХЛ, но они молодые, у них всё ещё впереди», — сказал Вуйтек.
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