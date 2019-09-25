«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на Кубок России

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Краснодар» в 1/16 финала Кубка России сезона-2019/20.



Ставка: «Краснодар» забьет минимум 2 мяча за 1.65.



«В Нижнем Новгороде на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира, местная команда будет принимать «Краснодар».



Для «Краснодара» Кубок России очень важен. Не знаю, правда, какую ротацию сделает Мурад Мусаев. Но последние поражения и 8 пропущенных мячей от ЦСКА и «Базеля» — это, конечно, очень болезненный удар для «Краснодара» и его репутацию. Какой бы состав ни выставил «Краснодар» на предстоящий матч, он безусловный фаворит. Будет приложено максимум усилий, чтобы обыграть «Нижний Новгород».



Команда у Дмитрия Черышева, как мы помним по прошлому сезону, очень неплохая. Она даже в стыки выходила и неплохо смотрелась в матчах с «Крыльями».



В последних шести матчах сплошь низы у нижегородцев — 0:0, 1:0, 1:0, 1:1 и так далее. В обороне команда играть умеет. Но исполнителей уровня Ари, Берга, того же Намли, Шапи и Игнатьева в соперниках у Нижнего еще не было. Думаю, «Краснодар» забьет минимум дважды. Спустя рукава «Краснодар» не будет играть в Кубке России.



Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 мяча» за 1,65. Я бы даже сыграл за 1,83 победу «Краснодара» через тотал больше 1,5 мяча», — сказал Генич.



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