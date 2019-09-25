«Валенсия» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Хетафе» в 6-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: ТМ 2 гола за 2.14.



«Очень интересная встреча пройдет в Валенсии. Второй подряд домашний матч для «летучих мышей». Ничего не смогли поделать с «Леганесом», сыграли вничью 1:1. И это было первое очко для «Леганеса» в сезоне. Ну и мы видим, что у «Валенсии» есть проблемы в атаке, команда с трудом забивает. В последних двух домашних матчах команда забивала исключительно с пенальти.



Здесь против очень организованной команды, коей является «Хетафе», «Валенсии» будет очень непросто вскрыть оборонительные редуты Пепе Бордаласа.



«Хетафе» прекрасно понимает, что на выезде раскрываться не будет, а будет рассчитывать на контратаки, на своих сильных нападающих — Молину и Мату. Слишком много «Хетафе» забил в ворота «Мальорки», это абсолютно не в его стилистике. Мы знаем, что команда очень мало пропускает, так было в прошлом сезоне. Только «Атлетико» меньше пропустил. Но в этом сезоне у «Хетафе» ни одного сухого матча. Это не может не настораживать Пепе Бордаласа. Только в Лиге Европы на ноль сыграли. И здесь акцент будет сделан на хорошей игре в обороне. «Валенсии» будет тяжело эту оборону вскрыть.



Сыграл бы «тотал меньше 2,5 мяча», но коэффициент невысокий. А вот за 2,14 можно взять «тотал меньше 2 мячей с расходом», — сказал Генич.



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