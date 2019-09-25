«Балтика» – «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/16 финала Кубка России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка России «Балтика» – «Локомотив».
Ставка: ничья в основное время за 3.68.
«Балтика» в Калининграде принимает московский «Локомотив» 25 сентября. Ровно год назад, 26 сентября, они встречались друг с другом на этой стадии Кубка. Наверное вы помните эту аховую ситуацию для «Локомотива» и Юрия Семина, потому что неудача на международной арене, очень неважная ситуация в чемпионате России делали неопределенным место Юрия Семина у руля «Локомотива». Нужно было обязательно выиграть и идти дальше. И в дополнительное время «Локомотив» одолел «Балтику», а Семин свой пост сохранил. В итоге «Локо» кубок выиграл.
Конечно, кубковая история этих двух клубов совершенно несопоставима. Если «Балтика» максимально три раза выходила в 1/8 Кубка, то «Локомотив» восемь раз выигрывал этот трофей. Более того, как вы знаете, «Локомотив» является действующим обладателем этого приза.
Несопоставимо и то положение, которое занимают в чемпионате «Локомотив» и «Балтика». «Локомотив» борется за лидерство в премьер-лиге. «Балтика» играет в ФНЛ и даже там не блещет: из 20 команд она занимает сейчас 13-е место. Кстати, на первом месте в этом турнире московское «Торпедо», и победитель матча «Балтика» — «Локомотив» выходит на сильнейшую команду из пары «Торпедо» — «Крылья Советов».
«Локомотив», как команда Премьер-лиги, только-только на стадии 1/16 вступает в розыгрыш. «Балтика» один матч уже провела, выиграв у команды «Ленинградец» из ПФЛ 2:1. Это была непростая победа, два мяча забил Руслан Кисиль, обратите внимание на этого украинского полузащитника.
Самый интересный вопрос — это, конечно, график московского «Локомотива», потому что от этого зависит, в каком составе железнодорожники выйдут на матч. 22 числа «Локомотив» играет в чемпионате с «Оренбургом», 25 — тот матч на кубок, о котором мы говорим, 28 — игра «Локомотив» — «Зенит» в чемпионате России и 1 октября — «Локомотив» — «Атлетико Мадрид» в Лиге Чемпионов. Страшный график! «Локомотив» пытается что-то с этим делать, но не получается. Кроме того, есть и потери: Миранчуки, Фарфан, Кверквелия.
Учитывая все это, я думаю, что «Локомотив» выйдет на поле в Калининграде в облегченном составе, если вообще не «дублем». Уж очень сильная идет борьба на разных фронтах, и мало сил у «Локомотива» для этого. Думаю, что Семин выставит не основной состав, а «Балтика» использует эту возможность, потому что в чемпионате пока что их позиция не очень.
И как с этих точек зрения к мату будут относиться обе команды: все придет к тому, что было год назад. Я думаю, что снова будет ничья. На это и поставлю: матч «Балтика» — «Локомотив» завершится ничьей в основное время», — сказал Гусев.
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