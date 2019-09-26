«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Автомобилист».



Ставка: ничья в 1-м периоде за 2.52.



«Спартак» встречается с «Автомобилистом». В Екатеринбурге они уже сыграли между собой. Я думаю, вы в курсе той сенсации. «Спартак» победил на выезде. Действительно, это было круто, но потом «Спартак» превратился в себя прежнего.



Мы видели, как «Автомобилист» играл в Подольске. Очень тяжёлая была игра, но «Витязь» сейчас невероятно крутой, поэтому нет ничего удивительного в поражении «Автомобилиста».



Я думаю, что нас ждёт низовой матч, но я бы сыграл на ничью в первом периоде. «Спартак» играет дома. Я не думаю, что «Спартак» будет круто давить на «Автомобилист». Гости в обороне будут играть внимательно. Кажется, что любой соперник, который играет с красно-белыми, получает преимущество в концовке. Там кажется, что московский «Спартак» немного сдувается.



Думаю, что «Автомобилисту» будет необходимо дотерпеть до третьего периода. Плюс мы видели, как Екатеринбург может добавлять в концовке. «Спартак» не будет форсировать. Московский клуб отлично понимает, с кем играет. «Автомобилист» сейчас явно на ходу. Будет у «Спартака» большой психологический плюс из-за победы в Екатеринбурге, но здесь надо восстановиться после тяжёлого поражения от «Салавата».



Поэтому в первом периоде будут балансировать, а дальше как пойдёт. В общем, ничья в первом периоде в матче «Спартак» — «Автомобилист», — сказал Казанский.

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