Эксперты назвали фаворита Кубка России после матчей 1/16 финала

Вчера по всей России прошли матчи 1/16 финала. На этой стадии турнир покинули сразу 7 клубов РПЛ, среди которых «Локомотив», «Краснодар» и «Динамо».
По оценкам аналитиков, фаворит турнира — «Зенит», обыгравший в Красноярске «Енисей» со счетом 2:1. Поставить на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 4.0 (вероятность 22%).
Шансы ЦСКА эксперты оценили коэффициентом 7.0 (13%). За 10.0 (9%) можно поставить на победу «Спартака», одолевшего «КАМАЗ» (2:1) или «Ростова». Коэффициентом 15.0 (7%) оценивается возможная победа в Кубке «Арсенала», «Урала» или «Оренбурга».
Шансы «Балтики», выбившей из турнира «Локомотив» и «Нижнего Новгорода», переигравшего «Краснодар», букмекеры оценили коэффициентом 35.0 (2%). На «Луч», победивший «Динамо», можно сделать ставку за 100.0 (1%).
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