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«Фейеноорд» — АЗ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

«Фейеноорд» — АЗ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на перенесённый матч 4-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2019/20 «Фейеноорд» — «АЗ Алкмар».

Ставка: победа «Фейеноорда» с форой (-1) за 2.08.

«Фейеноорд» — «Алкмар» — это матч, в котором будет верх. Если в предыдущей игре клуб из Роттердама устроился на 3:3, хотя вёл 2:0 к 20-й минуте, то сейчас нечто похожее уже точно не случится и две такие осечки подряд эта команда не допустит. У АЗ, как мы знаем, начало сезона получилось неровным, как, в общем-то, и у «Фейеноорда», а значит, куча ошибок в этом матче будет неизбежна.

Но я всё-таки рискну и предположу: на своём стадионе «Де Кейп» хозяева выиграют и победа «Фейеноорда» с форой (-1) — это то, что, мне кажется, является вполне вероятным исходом», — сказал Нагучев.

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