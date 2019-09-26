«Спартак» – «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.10.



«В этом матче, даже несмотря на то, что он пройдёт в Москве, я считаю «Автомобилист» фаворитом. Они играют в более сбалансированный хоккей, команда ещё с прошлого сезона является одной из лучших в лиге. И она должна победить в основное время.



Вернулся к работе с командой главный тренер «Спартака» Олег Знарок, и это скажется на игре команды. Но, например, в прошлой игре они проиграли «Салавату Юлаеву» на домашней площадке. Игра у «Спартака» сейчас нестабильная, игроки ещё не успели набрать форму. И команда не играет так, как хочет видеть главный тренер. Я думаю, что «Спартак» со временем улучшит свои результаты и поднимется в таблице. Ведь Олег Знарок — хороший тренер, просто ему нужно время.



Недавно эти соперники играли между собой в Екатеринбурге, и там победу одержал «Спартак». А после того матча «Автомобилист» потерпел ещё одно поражение в гостях от «Витязя». К предстоящему матчу, я думаю, «Автомобилист» подготовится и сможет взять реванш. У них будет повышенная мотивация. Вполне возможно, мы увидим в игре больше пяти шайб. Ожидаю счёт примерно 4:2 в пользу гостей», — сказал Вуйтек.