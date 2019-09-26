СКА – «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 26 сентября, в матче регулярного чемпионата КХЛ питерский СКА на своем льду примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча запланировано на 19:30 мск.
«Армейцы» проведут третий домашний матч кряду и точно выйдут с огромной мотивацией, ведь «Витязю» и ЦСКА они уступили. Вроде бы шанса «Салавата» смотря похуже, но букмекеры дают 1.65 на победу СКА в основное время. И это кажется перебором, ведь подопечные Алексея Кудашова только набирают ход.
В прошлом сезоне «СЮ» выиграл обе очные встречи (2:1, 4:1), хотя соперник тогда выглядел сильнее. И второй момент – петербуржцы испытывают не меньшие проблемы в неравных составах. Меньшинство у них даже хуже (72,7% против 73,3%), а по реализации лишнего обе команды находятся в конце второго десятка.
Шансы СКА, пожалуй, чуть выше, но Х2 за 2.30 – это слишком, такой разницы между противниками нет. Стоит сыграть по коэффициенту. Поставьте на это и получите бесплатные ставки до 10000 рублей!
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