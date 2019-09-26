СКА — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Салават Юлаев».
Ставка: победа СКА минимум в 3 шайбы за 2.50.
«В Санкт-Петербурге продолжается эксперимент по поиску и взращиванию великого, но послушного тренера, несмотря на то что определения «великий» и «послушный» в приложении к тренерской профессии, особенно в России, взаимоисключающие понятия. Все великие – от Тарасова и до Знарка — как раз и отличались тем, что при необходимости запросто могли выбить ногой дверь в кабинете директора клуба и покрыть его хозяина матом в три слоя. И настоящее величие директора заключалось в том, чтобы все это вытерпеть, через все это пройти. Зато награда в конце пути была весьма достойной.
В СКА сперва пытались взять великого тренера и сделать из него послушного, но с Быковым и Знарком фокус не удался. Тогда решено было сменить вектор: стали брать послушных в попытке сделать из них великих. С Воробьевым не получилось, теперь в роли собаки Павлова выступает Алексей Кудашов, успехов ему в этом нелегком деле.
Другое дело, что никакие эксперименты, никакие надругательства над человеческой психологией не должны помешать питерцам обыграть «Салават Юлаев». Притом что статистика личных встреч свидетельствует об обратном: уфимцы выиграли три последних «междусобойчика» из четырех, и особого пиетета к СКА не испытывают.
Но тут вмешивается другое условие: СКА проиграл два предыдущих матча. Даже не будем вспоминать о том, что он уступил в трех из пяти домашних игр, что само себе немаловажно. Просто после двух домашних поражений питерцы будут рвать и метать, и этого должно хватить против «Салавата», у которого в соотношении побед и поражений все нормально.
А поскольку в противостоянии данных соперников одна из команд после пропущенных шайб бросает играть, то есть смысл предположить весьма серьезный счет: что-нибудь вроде 4:1 или даже большую разницу. Тем более что «Фонбет» под такую домашнюю победу с такой разницей предлагает весьма вкусную ставку», — сказал Лебедев.
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