«Сельта» – «Эспаньол»: прогноз Владислава Радимова на встречу Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Сельта» – «Эспаньол».
Ставка: «Сельта» выиграет и обе забьют за 3.80.
«Для меня изначально все матчи на поле «Сельты» кажутся «верховыми». «Сельта» — это такая команда, которая любит играть в открытый футбол, атаковать, а на своем поле тем более. В последнем домашнем матче против «Гранады» коллектив Франа Эскриба уже в первом тайме заработал два удаления. Я думаю, они теперь сделают выводы из этого.
«Сельта» — фаворит, но «Эспаньол» обыграл на выезде тот же крепкий «Эйбар». Команда Франа Эскриба часто позволяет создавать моменты и пропускает голы. И я думаю, что этот матч не будет исключением: «Эспаньол» свой гол забьет, но «Сельта» победит. Хоть команды и забили после 5 туров всего по 3 мяча, но в Испании такая история, что чем больше команды проводят матчей, тем более открыто они начинают играть, показывают более атакующий футбол.
«Эспаньол» неудачно начал сезон, в первом матче группового раунда Лиги Европы не смог обыграть «Ференцварош». Но это ни о чем не говорит, поскольку команда рано начала свой путь в Еврокубке, что не очень хорошо, да и соперник был не совсем простой.
Я считаю, что в этом матче «Сельта» одержит победу, и при этом обе команды забьют», — сказал Радимов.
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