«Торпедо» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.80.



«То, что «армейцы» никак не могут выйти на привычное и давно ими согретое первое место как в дивизионе Тарасова, так и в Западной конференции и в турнирных таблицах уступают СКА, у которого очков куда меньше, – это ещё полбеды. Беда в том, кто не даёт ЦСКА выйти на привычное место, чтобы оттуда, сверху, обозревать всю КХЛ. Зовут этого наглеца «Витязь», и в самом начале октября нас ожидает личная встреча в Москве, где соперники наконец-то зададут друг другу вопрос Паниковского: «А ты кто такой?», и ЦСКА должен будет разъяснить зарвавшемуся «Витязю», кто в доме хозяин.



Между прочим, москвичи всё никак не могут нагнать подмосквичей ещё и потому, что оставили очки в Нижнем Новгороде. Немного очков, всего одно, но на данный момент его-то «армейцам» и не хватает для полного счастья. А это означает, что во втором матче между «Торпедо» и ЦСКА нас ожидает лайт-вариант кровной мести.



Нет, там, конечно, «автозаводцев» не будут закатывать под лёд и развешивать выпотрошенные кишки на воротах для просушки. И сам ЦСКА подобное не приветствует, да и «Торпедо» сейчас набрало приличный ход и закатываться под лёд явно не желает. Тем более для нижегородцев чем сильнее соперник, тем лучше. Это какой-нибудь Риге можно проиграть всухую, а с ЦСКА, извините, порвутся на британский флаг.



Но будем объективны: силы и потенциал соперников несоизмеримы. Один-другой раз прыгнуть выше головы, конечно, можно, но превращать сие в систему редко кому удаётся. Поэтому два очка в Нижнем Новгороде ЦСКА в преддверии встречи с «Витязем» возьмёт, сильно перенапрягаться не станет, но победит в основное время где-то со счётом 3:1, который у москвичей давно уже стал любимым», — сказал Лебедев.

«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз: Немировски вновь создаст проблемы Никитину У «Торпедо» пять побед в пяти домашних матчах, одна из них – над «армейцами».