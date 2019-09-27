«Унион Берлин» – «Айнтрахт»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Бундеслиги

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Унион Берлин» – «Айнтрахт».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.75.



«Понятно, что с точки зрения состава и подбора игроков «Унион» — одна из слабейших команд в Бундеслиге. Ещё понятно, что «Унион» — один из претендентов на вылет, как бы ни прискорбно это было. «Унион» будет бороться за выживание. На своём потрясающем поле с фантастической поддержкой трибун «Унион» старается играть в футбол и идти в атаку, создавать моменты и забить. В конце концов, неожиданность уже была в этом чемпионате, когда «Унион» дома обыграл дортмундскую «Боруссию», причём обыграл вполне заслуженно.



Что касается «Айнтрахта», заметим, что эта команда полностью поменяла линию нападения. Не устаю об этом повторять каждый раз. И тем не менее Андре Силва уже забил, Бас Дост, который приехал из Португалии, уже забивал. Полузащита осталась прежней. Тот же Филип Костич, ярко играющий в атаке. У «Айнтрахта» был срыв в чемпионате — достаточно неожиданное поражение при неплохой игре.



Здесь, я думаю, «Айнтрахт» даже на выезде будет являться фаворитом. Но я всё-таки не стал бы делать ставку на исход этого матча, ведь «Унион» способен преподнести сюрприз. Я сделаю ставку на то, что в матче «Унион» — «Айнтрахт» будет много моментов, обе команды будут играть в атаку, прессинговать, бежать, атаковать и, я думаю, забивать тоже. Итак, мой прогноз на этот матч: обе команды забьют и тотал больше 2,5», — сказал Кривохарченко.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».