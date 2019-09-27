«Фулхэм» — «Уиган»: прогноз Дениса Казанского на матч Чемпионшипа

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 9-го тура английского Чемпионшипа сезона-2019/20 «Фулхэм» — «Уиган». Встреча начнется 27 сентября в 21:45 мск.



Ставка: победа «Фулхэма» с форой (-1) за 1.80.



«В букмекерских линиях большой перекос в сторону чистой победы «Фулхэма». Я думаю, что это вполне оправданно, потому что команда Скотта Паркера по наполнению и качеству состава, а также по идее, гораздо сильнее, чем «Уиган».



Есть одна примечательная подробность: «Уиган» страдает на выезде. У коллектива 4 выездных матча, в которых он потерпел 3 поражения и однажды сыграл вничью. Можно сказать, что это ярко выраженная домашняя команда. На «Крейвен Коттедж», «Уигану» будет, конечно, невероятно сложно.



«Фулхэм» в родных пенатах в порядке, хоть и часто пропускает. «Уиган» же забил в 2 последних матчах на выезде. Но в любом случае «Фулхэм», на мой взгляд, здесь выступает в роли очевидного фаворита. Поэтому я бы заиграл «Ф1 (-1)», — сказал Казанский.



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