«Локомотив» – «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Зенит». Игра состоится 28 сентября и начнется в 19:00 мск.
Ставка: ничья за 3.30.
«Обе команды на неделе выступали вторыми составами в Кубке России. Но у «Зенита» второй состав представлен более опытными ребятами, поэтому команда Семака добилась победы, а «Локо» проиграл.
Почему думаю, что будет ничья? Когда играют эти команды, обычно очень многое решается. Поэтому встречи в большинстве случаев получаются очень напряженными, аккуратными с точки зрения игры в обороне. Вот за последнее время я припомню только одну игру, которая обернулась градом голов – прошла она в Питере. Но это, скорее, исключение из правил.
Обе команды располагают опытными футболистами. Думаю, здесь не получится игры, когда кто-то будет сломя голову бежать вперед. На мой взгляд, по голу «Локо» и «Зенит» забьют, и на этом все закончится», — сказал Ловчев.
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