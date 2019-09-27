«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на игру АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Шеффилд» Юнайтед — «Ливерпуль».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.6.



«Шеффилд» в этом сезоне — команда скорее верховая нежели низовая, которая, как это парадоксально может быть не звучит, именно верховая на выезде. Дома команда чаще играет более собрано и аккуратно, а на выезде не висит этот психологический гнет. В гостях нет необходимости соответствовать всем ожиданиям трибун и это часто приводит к болеем эмоциональным, но как ни странно, и более успешным матчам с точки зрения резонанса. Ничья в Лондоне во втором туре против «Челси» дорогого стоит.



Что касается «Ливерпуля», то команда в каждом туре этого сезона обязательно играет верх. Нет оснований предполагать, что в Шеффилде эта серия не продолжится, тем более, что в Кубке лиги «Ливерпуль» силы сэкономил. Поэтому мне кажется, что надо играть на то, что будет верховая игра. Также думаю, что «Шеффилд», все-таки дома сконцентрирован и собран, свой гол забьет. Ставка на «обе забьют» — тоже, мне кажется, выглядит верной.



Ну и «Ливерпуль» все-таки скоро на следующей неделе играет в Лиге чемпионов против «Зальцбурга», который впечатляет и я думаю, что «красные» будут играть достаточно сдержанно и экономно. Поэтому предположу, что можно взять этот матч еще и с форой (+1,5) на хозяев. Я не думаю, что преимущество «Ливерпуля» окажется более весомым и это мне тоже кажется хорошей ставкой», — сказал Казаков.



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