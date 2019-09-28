«Атлетико» — «Реал»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 28 сентября, в матче испанской Примеры встретятся «Атлетико» и «Реал». Начало — в 22:00 мск.



Плотный календарь не пожалел соперников. Предстоящий матч станет пятым за 15 дней и для «Реала», и для «Атлетико». На указанном отрезке «сливочные» одержали три победы в Примере и получили 0:3 на выезде с «ПСЖ». В Лиге чемпионов команде Зинедина Зидана пока ничто не угрожает, а вот успешные результаты во внутреннем первенстве настраивают на оптимистичный лад.



За «матрасников» говорит фактор своего поля, других серьёзных козырей у хозяев нет. Да, «Атлетико» опозорил «Реал» в предсезонном турнире, выиграв — 7:3, но данный результат послужит дополнительной мотивацией гостям. Судить о раскладе сил в мадридском дерби по выставочному матчу двухмесячной давности не стоит.



Бестолковое удаление во встрече с «Мальоркой» получил Мората, вариантов разнообразить игру у хозяев стало ещё меньше, но у команды Диего Симеоне всегда есть то, чего главный тренер порой не стесняется демонстрировать. Ставка на ничью доступна в букмекерских конторах за вкусные 3.36, почему бы не рискнуть. Поставьте на это и получите бесплатные ставки до 10 000 рублей!