Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Главная / Ставки / Новости /

«Енисей» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ

«Енисей» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на матч Единой лиги ВТБ
Ставки 0

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2019/20 «Енисей» — ЦСКА.

Ставка: победа «Енисея» с форой «+19,5» за 1.90, ТМ 164,5 очка за 1.70.

«Позвольте в первую очередь поздравить вас с началом очередного сезона. 25 сентября уже начался сезон Единой лиги ВТБ, потом стартует Евролига, а с 23 октября стартует сезон в НБА. Я надеюсь, что мы получим огромное удовольствие от того количества интересных баскетбольных матчей, которые нам предстоит увидеть в этом сезоне. Мой сегодняшний прогноз связан с Единой лигой ВТБ – 28 сентября в Красноярске «Енисей» примет ЦСКА.

ЦСКА традиционно начинает сезон с поездки на Восток. В этом сезоне команды становятся похожи друг на друга – что в «Енисее», что в ЦСКА огромное количество новичков и легионеров. В команде «Енисей» сменился главный тренер, будет интересно посмотреть, как работает Анзулович, тем более что он настоял на приобретении целого ряда баскетболистов высокого класса.

У ЦСКА ушли 5 легионеров, а пришли 6 – все разного класса. Сказать, что ЦСКА будет иметь огромное преимущество, я не могу – не имею права. Мне кажется, что тот состав и та ротация в составе «Енисея», которая имеется сейчас, а я насчитываю там как минимум 9 человек, и та ротация, которая есть у ЦСКА, они не то чтобы равны по классу, но одинаковой глубины.

Я прогнозирую победу ЦСКА, но не с разгромным счётом – преимущество ЦСКА не будет превышать 15 очков. Матч не будет сильно результативным – команды наберут не более 164 очков».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент