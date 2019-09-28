«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Косицына на матч АПЛ
Известный комик Роман Косицын на шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Манчестер Сити» забьет минимум 3 мяча за 2.08.
«Эвертон», конечно, упрётся, потому что «Манчестер Сити» — мотиватор дополнительный, топ-клуб. Но если «Эвертон» выиграет, то чемпионом станет «Ливерпуль» — их злейший враг. Поэтому они должны сливать, чтобы приблизить соперника к чемпионству. Мне кажется, «Манчестер Сити» забьёт три. Точно забьёт. А может быть, и больше. Если говорить по счёту, думаю, будет примерно 4:2, 5:2. Вот такой будет счёт в этом матче».
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