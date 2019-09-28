«Шеффилд» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Шеффилд» Юнайтед — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.85, ТБ 2,5 мяча за 1.60.



«Шеффилд» в этом сезоне — команда скорее верховая, нежели низовая, которая, как это парадоксально, может быть, звучит, именно верховая на выезде. Дома команда чаще играет более собранно и аккуратно, а на выезде не висит этот психологический гнёт. В гостях нет необходимости соответствовать всем ожиданиям трибун, и это часто приводит к болеем эмоциональным, но, как ни странно, и более успешным матчам с точки зрения резонанса. Ничья в Лондоне во втором туре против «Челси» дорогого стоит.



Что касается «Ливерпуля», то команда в каждом туре этого сезона обязательно играет верх. Нет оснований предполагать, что в Шеффилде эта серия не продолжится, тем более что в Кубке лиги «Ливерпуль» силы сэкономил. Поэтому мне кажется, что надо играть на то, что будет верховая игра. Также думаю, что «Шеффилд», всё-таки дома сконцентрирован и собран, свой гол забьёт. Ставка на «обе забьют» тоже, мне кажется, выглядит верной.



Ну и «Ливерпуль» всё-таки на следующей неделе играет в Лиге чемпионов против «Зальцбурга», который впечатляет, и я думаю, что красные будут играть достаточно сдержанно и экономно. Поэтому предположу, что можно взять этот матч ещё и с форой (+1,5) на хозяев. Я не думаю, что преимущество «Ливерпуля» окажется более весомым, и это мне тоже кажется хорошей ставкой».



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