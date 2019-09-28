«Ростов» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на матч 11-го тура РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростов» — «Динамо».



Ставка: победа «Ростова» с форой "-1,5" за 4.20.



«У «Динамо» беда кругом: проигрыш «Сочи» в Премьер-Лиге и «Лучу» — в Кубке России. Это просто кошмар. Бело-голубые попали в дикую зону турбулентности. Наверное, команду может встряхнуть смена главного тренера, потому что сложно поверить, что в такой ситуации Дмитрий Хохлов сможет что-то изменить.



«Ростов» в этом сезоне демонстрирует очень интересный атакующий футбол, который очень часто идёт во вред результату, как, например, случилось в Саранске в игре с «Тамбовом».



Но прямо сейчас «Ростов», конечно, на голову сильнее «Динамо». Тем более поражение в матче с «Тамбовом» должно было как следует встряхнуть команду Карпина. Такое «Динамо», думаю, «Ростов» просто не заметит. Мне кажется, прямо сейчас можно брать фору -1,5 на жёлто-синих. «Динамо» на данный момент — команда, с которой всем нравится играть».



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