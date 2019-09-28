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«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 11-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: обе команды забьют за 1.76.

«Центральная игра тура должна, мне кажется, подарить хороший настрой всем болельщикам. Эти команды — главные претенденты на титул в чемпионате России. Да, и те, и другие любят жаловаться на тяжёлый график, но это, скорее, защитная реакция на происходящее.

Думаю, будет открытая игра: «Локомотив» в принципе в атаке играет лучше, чем в обороне. То же самое касается «Зенита», тем более питерцы дали отдохнуть лидерам атаки в матче на Кубок с «Енисеем».

Взял бы ставку «обе забьют» за 1,76».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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