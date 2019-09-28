«Челси» — «Брайтон»: прогноз Дениса Казанского на матч 7-го тура АПЛ в Лондоне

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Челси» — «Брайтон».



Ставка: ТМ 2,5 гола за 2.30.



«У «Брайтона» очень интересная команда. И не нужно обращать внимания на проигрыш в матче с «Астон Виллой» в Кубке английской лиги – это совсем про другое. Нужно следить, как «Брайтон» играет на выезде в английской Премьер-лиге: только одно поражение, в матче с «Манчестер Сити».



«Челси» дома пока не представляется грозным соперником. «Стэмфорд Бридж» пока не крепость. Посмотрите, как на этом стадионе сыграли «Валенсия» и «Ливерпуль». Можно вспомнить домашние матчи «Челси» с «Шеффилдом» и «Лестером».



Думаю, и «Брайтон» может рассчитывать на достойный результат в этой встрече. Опять же, не стоит обращать внимания на крупную победу «аристократов» в Кубке. В предстоящем матче им будет очень сложно. Ставил бы здесь на низ».



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