«Хетафе» — «Барселона»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Телекомментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2019/20 «Хетафе» — «Барселона». Начало встречи 28 сентября — в 17:00 мск.



Ставка: победа “Барселоны” и тотал больше 2,5 за 2.82.



«Когда думал над рекомендациями на этот матч, у меня, честно говоря, было несколько вариантов. Например, просится низ, и этот вариант можно рассмотреть. Я бы предложил вам задуматься над этим вариантом.



Когда дождётесь линию, посмотрите тотал жёлтых карточек. Мне кажется, что для “Хетафе” такой вариант ставки актуален. Они вообще играют обычно с достаточно большим количеством нарушений правил, и в нынешнем сезоне тоже были в этом замечены, ведь случались уже и удаления. Играть дома против “Барселоны” они, конечно, будут именно так, с тактикой мелкого фола.



Это всё имеет смысл и значение, но я всё-таки предлагаю вам другую ставку. Задумайтесь над таким вариантом: победа “Барселоны” и тотал больше 2,5. Кто-то ухмыльнётся, ведь “Барселона” ни разу пока не выиграла на выезде, и будет прав, гостевые игры на выезде становятся для “Барсы” проблемой. Но, во-первых, когда-то же это должно закончиться. А во-вторых, чемпионат уже вышел из своего эмбрионного состояния, уже нужно что-то показывать игру. Если “Барселона” по-прежнему будет плохо выступать на выезде, она может оказаться в критическом положении с критическими очками.



Против “Хетафе” можно будет играть через пару недель. После того как они сыграют с “Барселоной”. А после у них перелёт в Краснодар, а это пять часов туда и пять часов обратно. Затем у них будет тур, вот там-то и можно подловить “Хетафе”. Сейчас я бы не рискнул. Но мне всё-таки кажется, что “Барселона” должна победить, прежде всего за счёт своего класса и необходимости преодолевать эти проблемы. Хотя многое зависит от того, будет Месси или нет».



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