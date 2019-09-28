«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч 11-го тура РПЛ в Москве

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Зенит».
Ставка: ТМ (2,5) мяча за 1.80.
«Когда матчи между этими командами проходят в Москве, обычно это низ. Когда в Петербурге – голевое наслаждение. Прямо сейчас очень важно не проиграть и одним, и другим, потому что цена результата очень высока.
Думаю, команды не будут рисковать. Я даже смело могу предположить, что «Зенит» отнесётся к «Локомотиву» так, как он отнёсся к «Лиону». Вполне возможно, что у сине-бело-голубых вновь появятся три центральных защитника. В общем, в любом случае уважения будет очень много.
Мне представляется, что это ничейная игра. Конечно, какая-нибудь ошибка игрока или арбитра может спровоцировать серьёзные изменения в ходе матча. Но прямо сейчас я не думаю, что эта игра может получиться голевой. Думаю, здесь не стоит обращать внимание на то, как «Зенит» сыграл с «Рубином» и «Арсеналом» — здесь совершенно другая история. Поэтому я бы здесь остановился на варианте ТМ (2,5)».
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