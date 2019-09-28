«Атлетико» — «Реал Мадрид»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата Испании

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 7-го тура испанской Примеры «Атлетико» – «Реал Мадрид».



Ставка: «Атлетико» победит за 2.40.



«За последнее время посмотрел очень много матчей этих команд. Конечно, они играют в абсолютно разный футбол. «Атлетико» — строго от обороны, при этом очень зло, на каждом участке поля они навязывают борьбу. Там, где мяч принимает соперник, сразу появляется нога футболиста «Атлетико». Команда Симеоне очень нервирует «Реал», заставляет ошибаться.



Недавно команды встречались, и победу одержал «Атлетико» с каким-то невероятным счетом — 7:3. Конечно, такого не повторится. Это было исключением из правила. Но, думаю, «Атлетико» на своём поле выиграет. «Реал», знаете, уже начинает теряться на стадионе «Атлетико». Команда Симеоне подавляет «королевский клуб». Думаю, «Атлетико» вполне по силам добыть максимум очков в предстоящей встрече».



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